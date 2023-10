Peer Schuurs ha terminato il proprio campionato e non rientrerà prima di luglio: a confermarlo è stato, ai microfoni di Tuttosport, il chirurgo che ha operato il difensore del Torino, il dottor Stefano Zaffagnini.



"Mi sono anche raccomandato con Schuurs: tu sei giovane, gli ho detto, e molto spesso i giovani tendono a strafare, pur di tornare a giocare una partita. Ebbene, dammi retta: anche quando ti potrà sembrare di aver compiuto dei progressi eccezionali e ti sentirai ultramotivato ad accelerare ben oltre i protocolli previsti, procedi sempre gradualmente, un passo dopo l’altro. E non forzare in modo sbagliato il tuo corpo", ha spiegato il dottore.