Torino: arriva la risposta di Doig

Josh Doig è l'obiettivo numero del Torino in questa sessione invernale di calciomercato. La trattativa con il club veneto per il terzino scozzese è già ben avviata e il dt Davide Vagnati conta di riuscire a chiuderla in tempi brevi.



Una speranza alimentata anche dal fatto che da parte di Doig è arrivato il sì al trasferimento al Torino. L'esterno, tramite il suo entourage, ha infatti fatto sapere alla società granata che gradirebbe un trasferimento al Torino in quesa sessione di mercato.