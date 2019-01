Tra i giocatori che il Torino sta tenendo sotto osservazione per rinforzare il proprio centrocampo, come riportato nell'edizione odierna di Tuttosport, c'è anche ​Adam Maher. Il calciatore olandese di proprietà dell'Az Alkmaar è in scadenza di contratto e in estate potrebbe trasferirsi in un'altra squadra.



Tommaso Dei e Filippo Tempesta, gli emissari del procuratore di Maher in Italia, ai microfoni di Tuttomercatoweb hanno però smentito l'ipotesi di un arrivo del calciatore in granata già in questa sessione di mercato: "Ad oggi possiamo affermare che col Torino non c'è niente".