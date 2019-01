In questi ultimi giorni di mercato il Torino è molto attivo sul mercato per quanto riguarda i giovani da inserire nella formazione Primavera. Dalla Fiorentina è in arrivo il centrocampista Mamadou Touré Diawara, calciatore ivoriano ma in possesso del passaporto spagnolo.



Il tecnico della Primavera granata potrà inoltre contare su Michelotti, Portanova, Singo e Marcos: tutti giocatori arrivati proprio in questi giorni come rinforzi alla squadra giovanile allenata dal tecnico Federico Coppitelli.