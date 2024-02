Torino, arriva un'offerta per Karamoh

Il mercato del Torino non è ancora finita. Il direttore tecnico granata Davide Vagnati sta infatti trattando la cessione di Yann Karamoh al Montpellier, squadra che al momento occupa la dodicesima posizione nella Lingue 1.



OFFERTA DEL MONTPELLIER - Nella prima parte di stagione il francese ha trovato pochissimo spazio e ha chiesto di andare via per poter giocare con maggiore continuità. Sulle sue tracce si sono messe prima Lecce e Nantes - ma nessuno dei due club ha formulato una vera e propria offerta limitandosi a una richiesta di informazioni - infine il Montpellier, che sta cercando ora di trovare un accordo.



Con l'arrivo di David Okereke dalla Cremonese gli spazi in campo per Karamoh rischiano di diminuire ancora di più: c'è tempo fino alle 23 (in Francia la sessione invernale di calciomercato dura tre ore in più rispetto all'Italia) per trovare un'intesa e permettere all'attaccante di lasciare il Torino. Se non dovesse essere trovato un accordo, per la cessione di Karamoh se ne parlerà in estate, l'attaccante ha un contratto con la squadra granata fino al 2025: la sua avventura sotto la Mole è comunque alle battute finali.