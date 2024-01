Torino, arriva un'offerta per Lazaro

Secondo quando riportato nell'edizione odierna di Tuttosport, il Salisburgo sarebbe interessato a Valentino Lazaro. Il club austriaco vorrebbe l'esterno del Torino in prestito fino al termine della stagione e la società granata starebbe valutando il da farsi.



Il Torino è alla ricerca di un nuovo terzino sinistro e ha messo nel mirino Josh Doig del Verona: nel caso in cui la trattativa per lo scozzese (o per un altro esterno mancino) andasse in porto, allora uno degli esterni in rosa potrebbe partire. Questo potrebbe essere proprio Doig.