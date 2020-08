Regalare a Marco Giampaolo una squadra il più possibile completa per l'inizio del ritiro, fissato per il prossimo 22 agosto: è questo l'obiettivo del Torino. Per questo motivo il direttore tecnico Davide Vagnati sta premendo sull'acceleratore per diverse trattative.



Il primo colpo, che potrebbe essere definito nei prossimi giorni, dovrebbe essere Ricardo Rodriguez. Dopo aver chiuso per il terzino del Milan, Vagnati cercherà di trovare un accordo per Karol Linetty, mezzala polacca di proprietà della Sampdoria che è stata richiesta espressamente da Marco Giampaolo.