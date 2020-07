La difesa del Torino nella prossima stagione sarà molto diversa dall'attuale: Armando Izzo, Nicolas Nkoulou e Koffi Djidji con ogni probabilità saranno ceduti, per questo motivo il direttore tecnico Davide Vagnati è alla ricerca di nuovi centrali. Tra i profili seguiti c'è anche quello di Malang Sarr, giocatore classe 1999 che si è da poco svincolato dal Nizza.



Sarr non interessa però solo al Torino: sulle tracce del difensore francese ci sono infatti anche la Fiorentina e l'Arsenal. Per il giocatore si profila una vera e propria asta di mercato.