Brandon Soppy, salvo clamorosi colpi di scena, nelle prossime ore diventerà un nuovo giocatore del Torino: la società granata ha trovato l'accordo con l'Atalanta per il prestito con diritto di riscatto del terzino che in nerazzurro non ha trovato molto spazio nella scorsa stagione.



L'accordo dovrebbe essere chiuso nella giornata di domani, poi Soppy raggiungerà il capoluogo del Piemonte e potrà cominciare a lavorare agli ordini di Ivan Juric.