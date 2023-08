Fino a poche ore fa sembrava essere tutto fatto per la scambio di termini tra il Torino e l'Atalanta che coinvolgeva WIlfreid Singo e Brandon Soppy. Invece, nella giornata di ieri, l'operazione è saltata e il difensore granata si trasferirà al Monaco.



Ma come mai l'operazione è saltata? La causa, più che l'inserimento del Monaco, è stato il rifiuto di Soppy a trasferirsi in granata. Il terzino francese non è stato convinto della proposta arrivata dalla squadra granata, dove sarebbe stato chiuso da Raoul Bellanova.