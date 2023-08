La trattativa che potrebbe portare Brandon Soppy al Torino e Wilfried Singo all'Atalanta sta procedendo in maniera spedita: le parti sono infatti vicine all'accordo e presto potrebbe arrivare la tanto attesa fumata bianca.



Quello tra i due terzini non sarà però uno scambio alla pari: il Torino valuta Singo 15 milioni, l'Atalanta valuta invece Soppy 8 milioni. La società nerazzurra pagherà quindi anche i 7 milioni di differenza al club granata. La trattativa potrebbe chiudersi a breve.