Tempo di ritorno in campo anche per la Dea. L'di Gian Pieroi inaugura il proprio campionato allo Stadio Olimpico Grande Torino, contro ildell'allievo Ivan, al debutto sulla panchina granata in un match ufficiale: appuntamentonel match valido per il primo anticipo serale dellaEstate abbastanza agitata per i bergamaschi, che nella scorsa stagione hanno confermato con uno straordinario terzo posto la qualificazione alla Champions League, obiettivo anche per quest annata nonostante le parole del presidente Percassi: negli ultimi giorni si è parlato di più pero di questioni extra campo, con la querelle tra Gasp e l'ex capitano Gomez, con il caso Zapata, fuori per infortunio, e con le voci di partenza su Ilicic, che però giocherà con Malinovskyi e Muriel. Debutto per i nuovi acquisti Musso e Demiral, arrivati al posto di Gollini e Romero. Dal canto loro i granata, dopo qualche peripezia legata a visioni differenti tra il tecnico e il ds Davide Vagnati sul mercato, dovranno fare a meno dall'inizio di Andrea Belotti che, reduce da una botta alla caviglia, dovrebbe partire della panchina: in campo dal 1' i nuovi acquisti Ola Aina e Marko Pjaca.- I granata hanno perso 2 delle ultime 3 gare di campionato contro i bergamaschi, che, qualora dovessero vincere, centrerebbero la terza vittoria in trasferta di fila a Torino, mai successo nella storia del club. La squadra del presidente Cairo non perde due match d'esordio di fila dal 1995, mentre i nerazzurri sono reduci da 3 vittorie consecutive (e 11 gol realizzati) nei primi 90 minuti degli ultimi tre anni.​Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Ola Aina; Linetty, Pjaca; Sanabria.Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Maehle, Pasalic, Pessina, Gosens; Malinovskyi; Ilicic, Muriel.​