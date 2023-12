La partita di lunedì sera tra il Torino e l'Atalanta sarà anche l'occasione per i dirigenti delle due squadre di parlare del futuro di Aleksey Miranchuk. Il trequartista russo lo scorso anno ha giocato in prestito proprio nella squadra granata ma a fine campionato non è stato riscattato ed è per questo tornato alla base: in nerazzurro non sta però trovando molto spazio e una sua cessione a gennaio non è da escludere.



Il Torino continua a seguire con grande interesse il trequartista e nel mercato di gennaio la trattativa potrebbe riaprirsi.