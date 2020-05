Tra i giocatori che il Torino sta seguendo con maggiore attenzione in vista della prossima stagione c'è anche Mohamed Fares. Il nuovo dt granata, Davide Vagnati, lo conosce molto bene avendolo lui stesso portato alla Spal e ora è tornato a puntarlo con estremo interesse.



Ma su Fares si sta muovendo anche la Fiorentina: il Torino deve prestare attenzione alla concorrenza dei viola per non rischiare di veder sfumare un possibile rinforzo per la fascia sinistra.