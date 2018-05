Potrebbe essere Danilo Avelar la chiave per arrivare a Lucas Verissimo. Non è più un mistero che il ventiduenne difensore del Santos sia uno degli obiettivi di mercato del Torino e anche il direttore sportivo granata, Gianluca Petrachi, è volato negli scorsi giorni in Brasile per cercare di portare a termine la trattativa.



Il Santos vorrebbe incassare 9 milioni di euro per lasciare partire Verissimo, il Torino sta però provando a convincere i dirigente del club brasiliano inserendo nella trattativa il terzino sinistro Danilo Avelar che rientrerà dal prestito all'Amiens, dove ha disputato l'ultimo campionato.