Nei prossimi giorni Danilo Avelar diventerà a tutti gli effetti un calciatore del Corinthians. Il terzino sinistro (che ancora per poco sarà di proprietà del Torino) ai microfoni del portale brasiliano Globo.com ha annunciato di aver già firmato un precontratto con la società di San Paolo.



“Ho già firmato il pre-contratto con i Corinthians” ha dichiarato Avelar. “Per ufficializzare l’affare e ottenere i documenti necessari dall’Europa aspettiamo solamente che si apra il mercato dei trasferimenti, il 1° luglio. Mancano solo le questioni burocratiche con la Fifa, ma con il Corinthians è tutto a posto e ho già firmato. Tornare in Europa non è nei miei piani, il mio obiettivo è restare al Corithians, la squadra che ho sempre sognato, e vincere più titoli possibile”.