Mancano ancora alcuni giorni al derby tra il Torino e la Juventus, Ivan Juric ha quindi ancora un po' di tempo per decidere la formazione da mandare in campo contro i bianconeri.



Uno dei dubbi che l'allenatore granata dovrà riguarda riguarda il centrocampo dove sono in tre a contendersi due posti: Rolando Mandragora, Tomasso Pobega e Sasa Lukic. Al momento i favoriti a partire dall'inizio sembrano essere Mandragora e Pobega, con Lukic pronto a entrare a partita in corso.