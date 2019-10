Non potendo contare su Nicolas Nkoulou, fermato per un turno dal Giudice sportivo dopo il cartellino rosso ricevuto contro la Lazio, Walter Mazzarri affiderà le chiavi della difesa del Torino a Lyanco. Ma chi giocherà sul centrosinistra nella retroguardia a tre? Con Kevin Bonifazi out a causa della frattura della mano, il ballottaggio è tra Gleison Bremer e Koffi Djidji.



Sia il brasiliano che l'ivoriano nelle ultime partite in cui sono stati impiegati non hanno convinto, ma Mazzarri sembra orientato ad affidarsi all'esperienza di Djidji piuttosto che su Bremer.