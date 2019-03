Quello tra Iago Falque e Simone Zaza sembra essere un duello infinito di questa stagione del Torino. Il ballottaggio tra i due si ripropone ora, in vista della partita di domenica contro la Fiorentina: a differenza di quanto avvenuto nell'ultima partita giocata, quella contro il Bologna, all'Artemio Franchi dovrebbe essere lo spagnolo a spuntarla e a scendere in campo dal primo minuto.



Nel 3-5-2 di Walter Mazzarri chi è sicuro di una maglia da titolare in attacco è il capitano Andrea Belotti. Falque, che rispetto a Zaza è un giocatore più dinamico e imprevedibile: proprio per queste sue caratteristiche l'allenatore granata sembra essere intenzionato a schierarlo dal primo minuto contro la Fiorentina.