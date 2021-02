Nel giro di pochi giorni Federico Bonazzoli è passato da essere un quasi partente al diventare il salvatore della patria in occasione della partita contro l'Atalanta. E' stato proprio il numero 26 granata, infatti, a regalare al Torino il pareggio sul campo dei nerazzurri.



Ora Bonazzoli si candida per una maglia da titolare contro il Genoa. A rischiare il posto da titolare è Simone Zaza, giocatore che Davide Nicola tiene comunque in grande considerazione.