La coppia d'attacco titolare del Torino è quella composta da Andrea Belotti e da Antonio Sanabria, il Gallo però, da dopo che è guarito dal Covid, non ha ancora trovato la migliore condizione fisica e, per questo motivo, contro il Parma Davide Nicola potrebbe inizialmente farlo accomodare in panchina schierando dal primo minuto Simone Zaza.



Un'eventuale esclusione dall'undici titolare non sarebbe una bocciatura per il capitano granata, che certamente entrerebbe in campo a partita in corso e sarebbe un'arma importante per il Torino.