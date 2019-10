Per la partita di domenica del suo Torino contro il Napoli, Walter Mazzarri dovrà fare a meno in difesa dello squalificato Gleison Bremer. A sostituirlo sarà uno tra Koffi Djidji, Lyanco e Kevin Bonifazi.



Nicolas Nkoulou è ormai rientrato a tutti gli effetti e, dopo aver giocato titolare già a Parma, sarà confermato al centro della difesa anche contro il Napoli. Sarà nell'undici titolare anche Armando Izzo, che si schiererà sul centrodestra nella retroguardia a tre. Per l'ultimo posto da titolare il favorito sembra essere Djidji.