Il più grande dubbio di formazione di Marco Giampaolo in vista della partita di domani contro la Lazio riguarda la difesa: se Nicolas Nkoulou, dopo essere partito dalla panchina contro il Sassuolo nell'ultimo turno di campionato, tornerà certamente titolare, il tecnico del Torino deve ancora decidere chi giocherà al suo fianco.



Il ballottaggio è tra i due brasiliani: Gleison Bremer e Evangelista Lyanco. Il secondo è reduce da una buona prova in Coppa Italia contro il Lecce (dove ha anche trovato la prima rete con la maglia granata), ma il primo ha buone chance per scendere in campo dall'inizio.