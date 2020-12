Il 2021 del Torino si aprirà con la trasferta in casa del Parma in programma domenica 3 gennaio alle ore 15.00: uno scontro salvezza che la squadra di Marco Giampaolo non potrà sbagliare. Da alcuni giorni Andrea Belotti e compagni sono tornati a lavorare al Filadelfia per iniziare a preparare al meglio la sfida contro gli emiliani: il tecnico granata sembra orientato a confermare come modulo il 3-5-2 ma, rispetto all'ultima partita giocata, quella contro il Napoli, ci potrebbero essere delle novità di formazione.



Sulla fascia sinistra c'è infatti un ballottaggio tra Mergim Vojvoda e Ricardo Rodriguez: il primo è certamente un giocatore con caratteristiche più offensive rispetto al secondo e, proprio per questo motivo, sembra al momento avere più possibilità di giocare dal primo minuto.