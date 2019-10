Tra i vari ballottaggi in casa Torino in vista del derby di sabato c'è anche quello sulla fascia sinistra tra Ola Aina e Diego Laxalt. L'uruguaiano ha giocato titolare contro la Lazio e sembra poter essere confermato anche per la gara contro la Juventus, considerate le buone prestazioni dell'ultimo periodo.



Mazzarri potrebbe puntare su Laxalt anche per via della maggiore esperienza rispetto al terzino nigeriano: un elemento questo che potrà essere importante in vista di una partita complicata come quella contro la Juventus.