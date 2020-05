Per la prima volta dal 1949, i tifosi granata quest'anno non sono potuti salire a Superga per commemorare il Grande Torino. Il Coronavirus ha frenato anche le tradizionali cerimonie ma non il ricordo per quella squadra capace, negli anni '40, di vincere tutte le competizioni a cui ha partecipato.



Alle 17.03, l'ora in cui il 4 maggio del 1949 l'aereo che riportava a casa il Grande Torino dopo la trasferta a Lisbona si schiantò sul terrapieno della Basilica di Superga, molti tifosi granata (non solo nel capoluogo piemontese ma in tutta Italia), dopo aver appeso bandiere, sciarpe o drappi granati, sono usciti sui propri balconi e si sono affacciati alle finestre partecipando a flashmob in memoria di Valentino Mazzola e dei suoi compagni di squadra. Ad accompagnare il ricordo, le note di "Quel giorno di pioggia" dei Sensounico.