Nel pre-partita della sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia a San Siro contro il Milan, il direttore operativo del Torino, Alberto Barile ha dichiarato in esclusiva a Mediaset: "La Coppa Italia è una competizione a cui teniamo molto, ci tiene il club, ci tiene il mister, la squadra e i tifosi. Incrociamo le dita e restiamo fiduciosi".



"Sul mercato arriverà il sostituto di Lazaro? Ne approfitto per fare l'in bocca al lupo a Valentino che stava facendo una grande stagione e purtroppo si è fermato a Salerno. Proseguirà con la terapia conservativa senza intervento chirurgico. La società valuterà e starà con le antenne dritte, ma dobbiamo considerare che tra poco rientrerà in gruppo Ola Aina e oggi come esterno giocherà Ricardo Rodriguez che ha grande esperienza internazionale in quel ruolo. Vedremo".