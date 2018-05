Diversi infortuni, molta sfortuna e solamente nove presenze in questo campionato: si può riassumere così la stagione di Antonio Barreca. Dopo l'ottimo campionato giocato lo scorso anno, al debutto in serie A, le aspettative quest'anno erano molte: qualcosa tra il terzino e il Torino sembra invece essersi spezzato e ora anche il suo futuro in granata non è più così certo come dodici mesi fa.



Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, Barreca sarebbe inoltre finito nel mirino del Monaco: società che in passato dal Torino ha già portato a termine un acquisto importante, quello di Kamil Glik.