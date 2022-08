Musa Barrow è uno degli obiettivi di mercato del Torino per rinforzare l'attacco ma sembra sempre più difficile che l'attaccante possa lasciare il Bologna per raggiungere la formazione di Ivan Juric. La società emiliana chiede 16 milioni di euro per lasciar partire l'attaccante gambiano, una cifra ritenuta troppo alta dai dirigenti granata.



Se non si troverà l'accordo con il Bologna per Barrow, l'attacco del Torino resterà così, come Antonio Sanabria e Pietro Pellegri a contendersi il ruolo di prima punta titolare.