Daniele Baselli, centrocampista del Torino, parla a Sky Sport 24 in vista della sfida di campionato contro il Cagliari: "Belotti? Sta attraversando un bel periodo, dispiace non averlo. Però Zaza ha voglia di farsi vedere, ha incontrato qualche difficoltà ma non è facile. Il mio rendimento? Penso di essere d'aiuto in fase difensiva, non sono uno che pensa solo a quella offensiva; è anche vero che giocando più avanti ho più possibilità di fare gol".