Daniele Baselli e Sasa Lukic rischiano seriamente di saltare la partita di sabato del Torino contro la Roma. I due centrocampisti anche quest'oggi hanno svolto un allenamento differenziato rispetto a quello dei rispettivi compagni e la loro presenze all'Olimpico, anche se solamente in panchina, è a forte rischio.



Chi di sicuro non ci sarà contro la Roma è il difensore Emiliano Moretti, infortunatosi contro la Lazio e ancora non al meglio. Walter Mazzarri dovrà inoltre fare a meno degli squalificati Armando Izzo e Soualiho Meité.