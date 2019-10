Al termine dell'allenamento di questo pomeriggio, Daniele Baselli ha rilasciato un'intervista a Sky nella quale ha parlato del momento che sta attraversando il suo Torino: "In questo inizio di stagione siamo stati un po’ ingenui. Se vogliamo restare tra le prime sei della classifica dobbiamo lavorare sui dettagli. Finora, a mio parere, siamo mancati nella rifinitura, negli ultimi passaggi. Con Mazzarri stiamo lavorando per migliorare questo aspetto”.



Poi sul suo momento personale: “A inizio stagione mi sono confrontato con Mazzarri e insieme abbiamo deciso per questo nuova posizione in campo al Toro avevo sempre giocato nel centrocampo a tre ma da mezzala, dove era più libero di inserirmi e sganciarmi in avanti”.