Tra i giocatori più in forma nelle ultime settimane in casa Torino c'è sicuramente Daniele Baselli. Il centrocampista, che è anche andato a segno due volte nelle ultime quattro partite (contro il Frosinone e contro il Bologna), è stato osservato con attenzione anche dal ct della Nazionale, Roberto Mancini, in vista della prossime convocazioni per gli impegni di metà novembre dell'Italia.



Baselli ha già indossato la maglia dell'Italia: l'esordio ufficiale è avvenuto proprio sotto la guida di Mancini, lo scorso giugno, in Olanda-Italia 1-1. In precedenza aveva partecipato a uno degli stage con Gian Piero Ventura.