Il Torino, con il report dell'allenamento odierno, ha dato il consueto aggiornamento sugli infortunati. Buone notizie per Zaza, meno per Baselli.



IL REPORT - Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia con una sessione tecnico-tattica sul campo secondario. Zaza ha già svolto parte del lavoro odierno con la squadra, terapie per Baselli post sofferenza all’anca destra.