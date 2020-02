Contro il Parma, domenica scorsa, Daniele Baselli non avrebbe fatto parte della formazione titolare del Torino, per via di una condizione fisica non ancora al top dopo l'infortunio patito a inizio gennaio. A Napoli invece le possibilità che possa giocare dal primo minuto sono alte.



Moreno Longo considera Baselli un giocatore importante per la sua squadra e ora che, allenamento dopo allenamento, sta recuperando la migliore forma e il ritmo partita, gli consegnerà le chiavi del centrocampo granata.