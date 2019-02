Dopo quattro esclusioni consecutive dalla formazione titolare, contro l'Atalanta, nell'ultimo turno di campionato, Daniele Baselli è tornato titolare nel centrocampo del Torino. La sua prestazione non ha però del tutto convinto e, per questo motivo, contro il Chievo Verona potrebbe tornare ad accomodarsi nuovamente in panchina. Almeno all'inizio.



Il rientro di Tomas Rincon, che era squalificato contro l'Atalanta, e l'ipotesi tridente che sta valutando Walter Mazzarri sono due variabili che potrebbe incidere negativamente sulle possibile che Baselli ha di scendere in campo contro il Chievo Verona.