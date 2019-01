Per la partita di domenica contro l'Inter, l'allenatore del Torino Walter Mazzarri potrebbe essere costretto a rinunciare a uno dei suoi titolarissimi: Daniele Baselli. Il centrocampista non si è ancora ripreso dall'infortunio subito contro la Fiorentina in Coppa Italia e anche questo pomeriggio, al Filadelfia, ha svolto un allenamento differenziato rispetto ai propri compagni di squadra.



Se Baselli non ce la dovesse fare a recuperare, al suo posto contro l'Inter dovrebbe giocare Sasa Lukic: il serbo è tornato a piena disposizione di Mazzarri e già sabato scorso era in panchina contro la Roma.