Con ogni probabilità Daniele Baselli sarà il primo giocatore a lasciare il Torino nella sessione di gennaio del calciomercato. Il centrocampista non rientra nei piani di Ivan Juric ed è corteggiato da Genoa e Cagliari: proprio il club sardo sembra essere in vantaggio per assicurarsi il numero 8 granata.



A Cagliari Baselli ritroverebbe Walter Mazzarri, allenatore con cui aveva instaurato un buon rapporto proprio al Torino e che sta pesando sulla sua scelta finale.