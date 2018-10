Dopo il gol del momentaneo 2-0 siglato contro il, Danieleè corso in favore di telecamera, ha alzato la propria maglia e ha mostrato la T-Shirt con scritto "Auguri piccola mia +4". Il centrocampista delha infatti voluto dedicare il gol alla figlia per il suo quarto compleanno.Lo stesso Baselli, quest'oggi, ha postato su Instagram una foto della maglietta con dedica alla figlia. Peccato che oltre al gol il centrocampista granata non sia riuscito a dedicare alla figlia anche la vittoria.