C'è chi di ruolo fa il portiere, chi il difensore, chi invece il tuttofare. E in casa Torino il tuttofare ha un nome e un cognome ben preciso: Daniele Baselli. Il numero 8 granata in questi anni all'ombra della Mole di ruoli ne ha fatti tanti, il mediano, la mezzala, il trequartista, ora però Walter Mazzarri lo sta provando in una posizione inedita: l'attaccante esterno a sinistra nel 3-4-3. Una novità che evidenzia la duttilità del calciatore.



Proprio la capacità di Baselli di giocare in più posizione del campo hanno fatto finire il giocatore nel mirino di diverse squadre: nelle scorse settimane il procuratore del centrocampista, Giuseppe Riso, ha incontrato i dirigenti di quasi tutte le principali squadre italiane, dall'Inter di Luciano Spalletti (tecnico che segue Baselli dai tempi in cui allenava la Roma) al Milan, passando per la Roma e la Lazio. Sono soprattutto i rossoneri e i biancocelesti a tenere calda la pista che porta al centrocampista del Torino anche se, fino a questo momento, di offerte vere e proprie sulla scrivania del presidente Urbano Cairo non ne sono arrivate.



Il massimo dirigente granata ha fissato a 20 milioni di euro il prezzo del cartellino del suo numero 8 e non è intenzionato ad abbassare le proprie richieste, anche perché Baselli è considerato dal tecnico Walter Mazzarri un giocatore molto importante (e lo si sta vedendo anche in questi giorni di ritiro a Bormio). Se il centrocampista dimostrerà di destreggiarsi bene anche da attaccante è lecito pensare che la valutazione del suo cartellino possa ulteriormente lievitare.