Per la partita di domenica contro il Parma, Daniele Baselli dovrebbe tornare a far parte dell'elenco dei convocati del Torino. Il centrocampista è reduce da un grave infortunio al ginocchio che lo ha costretto ai box per diversi mesi: quella di domenica sarebbe per lui la prima convocazione dopo diversi mesi.



Molto difficilmente Baselli scenderà in campo, a meno che Giampaolo non decida di farlo entrare nel corso del secondo tempo: il numero 8 del Torino partirà infatti dalla panchina. Ma anche il suo ritorno sul rettangolo verde è ormai vicino.