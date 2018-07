È stata una serata movimentata, quella di ieri, per il presidente del Torino Urbano Cairo, protagonista prima in un evento mondano sul lago di Como, poi su Instagram dove ha avuto un battibecco con un tifoso. “Sei entrato dal retro o hai scroccato il pass? Metti salatini in tasca che li porti domani a Bormio per far pranzare i ragazzi” è il commento lasciato da un tifoso granata a cui è seguita la piccata replica del presidente del Torino: “Sei un c...”.

Non è la prima volta che su Instagram Urbano Cairo è protagonista di discussioni con i tifosi: nei mesi scorsi aveva provato a spiegare le sue scelte di gestione della società a chi lo contestava. Ora però la discussione del ha preferito troncare ogni discorso rispondendo, con toni però eccessivi, a chi lo criticava per il fatto di essere troppo parsimonioso nella sua gestione.