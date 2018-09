Il pareggio ottenuto ieri dal Torino a Bergamo contro l'Atalanta non è stato colto positivamente da una parte della tifoseria granata. Più che il risultato, a finire nel mirino della critica è stata la prestazione della formazione allenata da Walter Mazzarri che, per tutta la partita, è stata incapace di impegnare il portiere nerazzurro. Le critiche sono arrivate anche sui profili social dei calciatori granata ma non tutte sono state ben accolte: lo dimostra il battibecco avuto su Instagram dal difensore del Torino Armando Izzo.



Tra i tanti commenti che sono apparsi nelle scorse ore ad un post del 5 numero granata, in cui ha pubblicato una foto della partita accompagnata dalla frase: "Ripartiamo da questo punto e da questa battaglia! Cuore Toro", ce n'è anche uno che non è passato inosservato agli occhi di Izzo: "Personalmente provo imbarazzo per voi... calcio da prima categoria". Piccata la successiva replica del difensore: "Vieni tu a giocare".