“La mia stagione come direttore sportivo in Serie A è stata fallimentare”. Un’ammissione di responsabilità, quella di Massimo Bava, che nel mondo del calcio è un qualcosa di raro. L’ormai ex ds del Torino, che con l’arrivo di Davide Vagnati è tornato a occupare il ruolo di Responsabile del Settore giovanile, nel corso di una diretta Facebook con l’Aiac non ha nascosto le proprie responsabilità riguardo al campionato negativo della squadra granata. Una stagione che non cancella quanto di buono fatto in precedenza. “Ho fatto vent’anni di onorata carriera partendo dall’Eccellenza - ha raccontato - poi le giovanili con il Torino. Per l’ottavo anno in granata sono stato promosso a direttore sportivo di Serie A: anche se è andata male, lo ritengo un traguardo bellissimo, un premio alla carriera, che non mi aspettavo. Qualcosa che mi ha riempito di gioia, tanta quanta la delusione di quest’anno, ma le emozioni vanno gestite. Quando mi volto indietro e faccio mente locale mi rendo conto che è stato fatto un ottimo percorso”.

Sempre nel corso della diretta,, che negli ultimi anni ha riportato il settore giovanile del Torino a essere uno dei migliori in Italia (basti pensare che dal 2014 laha vinto uno scudetto, una Coppa Italia, due Supercoppe Italiane e ha perso ai rigori un’altra finale scudetto oltre che una seconda finale di Coppa Italia),. “Era il 2016, Zaniolo aveva appena lasciato la Fiorentina. Io lo avevo visto giocare e avevo capito che era forte ma. Per questo tentennai, alla fine provai comunque a prenderlo ma aveva già firmato con laVirtus Entella".Gli altri due rimpianti di Bava riguardano, giovani talenti cresciuti nelle giovanili del Torino che hanno però lasciato la squadra granata troppo presto: "Quando Sottil stava andando alla Fiorentina ho avuto un lutto famigliare che, purtroppo, mi ha impedito di occuparmi personalmente della faccenda.invece era nei Giovanissimi fascia B del Torino,".