Da diversi anni Massimo Bava è il Responsabile del Settore giovanile del Torino ed è in gran parte suo il merito se, nonostante un budget molto risicato, la Primavera granata è tornata negli ultimi anni ai vertici in Italia: ora però potrebbe dire addio al Toro.



Davide Vagnati vorrebbe portare dalla Spal, proprio come Responsabile del Settore giovanile, Ruggero Ludergnani, con cui aveva già collaborato proprio nella società di Ferrara. La trattativa tra Ludergnani e il club granata è stata confermata anche dal presidente della Spal, Walter Mattioli. "Sì, mi risulta un interesse del Toro per lui" ha dichiarato in conferenza stampa.