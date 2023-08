Il Torino ha ceduto Brian Bayeye all'Ascoli. Il terzino si è traferito alla squadra bianconera con la formula del prestito secco.



Bayeye in granata nella scorsa stagione non era riuscito a ritagliarsi molto spazio e quando era stato impiegato non aveva mai convinto totalmente, per questo motivo la società granata ha deciso di cederlo in prestito, in modo che possa giocare con continuità e accumulare esperienza nel campionato di serie B.