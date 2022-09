Brian Bayeye è stato il primo acquisto portato a termine dal Torino nella sessione estiva di calciomercato, il terzino arrivato dal Catanzaro è una scommessa del direttore tecnico Davide Vagnati ma non ha però finora convinto il tecnico Ivan Juric, tanto che a gennaio potrebbe lasciare la squadra granata.



Juric non lo considera pronto per il campionato di serie A e se dovesse arrivare un'offerta dalla serie B, Bayeye potrebbe essere ceduto.