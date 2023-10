Il terzino dela, si è raccontato in una lunga intervista che ha rilasciato a Dazn."A inizio anno soffrivo un po’ perché arrivavamo a fare 10 km dal secondo giorno successivo alla partita, poi abituandoti invece è diverso, ne trai beneficio. Com'è Juric? Pensavo fosse diverso, invece ride e scherza, sorride, in allenamento ti martella ma come persona non credevo di trovarne uno così aperto con i giocatori. Giusto scherzare nello spogliatoio ma poi in campo, in allenamento, si deve dare il 100%”.“Questa estate ne ho parlato con, ho chiesto del mister, dello spogliatoio, conoscevo già l’importanza della piazza, loro mi hanno dato impressioni positive e quindi quando c’è la stata la possibilità ho subito accettato e rifarei questa scelta altre cento volte, non me ne pento, mi trovo bene con tutti, sono contento”.Sulla sua posizione in campo: “Qui cambia il sistema di gioco, all’inizio ho fatto fatica, perché conera un 3-5-2, così è diverso, il quinto è importante per questo modulo. Pian piano ci stiamo capendo con i compagni, la mia qualità principale è la corsa quindi direi che questo ruolo è perfetto per me ma mi trovo bene anche a difendere a quattro perché prendendo palla da dietro ho più spazio. Con l’Inter abbiamo giocato a quattro facendo una buona partita, vedremo per la prossima”.Sui tifosi: “Ho notato che allo stadio nonostante i risultati lo stadio è sempre pieno, poi i mugugni alla fine ci stanno, conta poi che dal 1′ al 90′ ci sostengano come fanno sempre. Quello che succede dopo il fischio noi calciatori dobbiamo accettarlo”.Sul suo rapporto con gli arbitri: “In campo come dice Ricci sono psicopatico, mi innervosisco facilmente, cerco sempre di parlare il meno possibile per non essere ammonito, poi ovviamente chi viene e ti parla è il miglior arbitro, al contrario di chi ti dice subito di non parlare e ti ammonisce”.Sui compagni di squadra: “è il più casinista,è il più ordinato, è il capitano perfetto, quando c’è una riunione arriva dieci minuti prima e inizia ad avvisare tutti dei minuti che mancano. Il ritardatario? Sempre Radonjic, anche”.