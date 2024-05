Torino, Bellanova strega la Premier League: l'Aston Villa fa sul serio, c'è il prezzo

Una stagione da urlo con il, il rendimento alle stelle sul campo apre due strade a: quella della Nazionale pere quella della, che lo cerca in maniera sempre più insistente.- La scorsa estate il Torino lo aveva prelevato dal Cagliari per, sfruttando la decisione dell'Inter di non investire una cifra simile dopo la stagione in prestito.La scelta ha premiato i granata e il laterale classe 2000, che si è imposto come un titolare inamovibile per Juric e come uno dei migliori esterni dell'intera Serie A. Il che ha fatto drizzare le antenne del mercato.

- Stando a Tuttosport, Bellanova ha parecchi estimatori in. Negli ultimi mesihanno inviato emissari in Italia per seguire il ragazzo da vicino, ma c'è chi è già pronto a spingersi oltre.- L'infatti fa sul serio e spinge per Bellanova. Osservatori del club di Birmingham hanno osservato da vicino i gioiello del Torino in occasione dell'ultima partita con il Milan: l'interesse è concreto, considerando che i Villans sono da tempo alla ricerca di un terzino destro, come dimostra anche il gradimento perdell'

- Ma quanto può costare Bellanova? La valutazione del suo cartellino è aumentata nel corso dei mesi e per strapparlo al Torino oggi servono non meno dio: in caso di cessione a queste cifre, i granata realizzerebbero una plusvalenza di tutto rispetto. E la cifra potrà salire ulteriormente se il ct azzurro Luciano Spalletti deciderà effettivamente di convocare e dare spazio al ragazzo nei prossimi Europei.