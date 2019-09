Da quando è al Torino Andrea Belotti ha già segnato 80 gol in partite ufficiali: un bottino di reti che lo ha fatto diventare il decimo miglior marcatore di sempre della storia del club granata. Il Gallo è andato in rete contro quasi tutte le squadre dell'attuale serie A: il neopromosso Brescia (non ancora incontrato), l'Atalanta e il Parma.



Questa sera al Tardini cercherà di sfatare il tabù contro la formazione di D'Aversa. Sarà infatti proprio Belotti a guidare l'attacco del Torino nella partita che chiude la sesta giornata del campionato di serie A.